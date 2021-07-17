В Челябинске во время дождя трамвай сошел с рельсов

Фото: скриншот видео

В Челябинске в районе Теплотехнического института пересечении в субботу, 17 июля, во время дождя с рельсов сошел трамвай. Инцидент зафиксировали камеры уличного наблюдения «Интерсвязи».

Согласно записи, сход вагона произошел в 17:30 при повороте налево с улицы Кирова на проспект Победы. По предварительным данным, он двигался по маршруту №3 в сторону Металлургического района.

Фото: Челябинский транспорт / Vk.com

За ним образовалась пробка. Движение электротранспорта на момент выхода материала не восстановлено.

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