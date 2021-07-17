В Челябинске очевидцы сняли на видео субботний пожар в жилом доме

Пожар произошел в субботу днем.

В Металлургическом районе Челябинска днем в субботу, 17 июля, произошел пожар в пятиэтажке на улице Коммунистическая,6. Горела квартира на четвертом этаже. Очевидцы сняли происходящее на видео.

В ГУ МЧС по Челябинской области рассказали об обстоятельствах случившегося.

— В 15:13 поступило сообщение о возгорании на Коммунистической,6 на четвертом этаже, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. — На место были направлены три автоцистерны и одна автолестница, так как горел многоэтажный дом. По прибытию в ходе разведки было установлено возгорание б/у вещей в одной из квартир на четвертом этаже.

В чрезвычайном ведомстве добавили также, что задымление было незначительным, поэтому эвакуировать жильцов не потребовалось. Пожар удалось оперативно потушить. Обошлось без погибших и пострадавших.

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