Жара возвращается: в Челябинской области вновь будет больше 30 градусов

Челябинцам надо готовиться к жаркой неделе Фото: Кирилл САДЫКОВ

После периода относительной прохлады в Челябинскую область вновь возвращается жаркая погода.

По прогнозам метеорологов, уже в понедельник 19 июля воздух днем прогреется до +25, +30 градусов, а в южный районах Челябинской области будет до +33.

В начале недели могут прогреметь грозы, при этом возможно усиление ветра до13-18 метров в секунду и выпадение града.

По данным российского Гидрометцентра, ни к середине, ни к концу недели жара не спадет: каждый день будет от +29 до +32 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже отметки в +15 градусов.

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