Челябинка сделала героиней роликов в TikTok больную бабушку

Видеоролики в соцсети возмутили многих челябинцев Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

88-летняя жительница Челябинска, сама того не зная, стала героиней TikTok. Видео публикует живущая вместе с ней младшая родственница. Ролики набрали уже сотни тысяч просмотров, но оценивают их зрители неоднозначно.

В записях и видеотрансляциях девушка эмоционально, а порой с гневом и сарказмом жалуется, как тяжело жить рядом со страдающей деменцией бабушкой. Заболевание связано с нарушениями памяти и мышления. Из-за вынужденной невнимательности пожилая женщина сломала дверь и чуть не устроила пожар, вовремя не выключив микроволновку.

Некоторые комментаторы соглашаются, тяжело все время следить за человеком с деменцией. Другие удивляются, почему пенсионерка не получает медицинскую помощь, — автор видео упоминает, что давала родственнице «таблетку, чтобы уснула», но непонятно, идет ли речь о лекарстве. Многих возмутил также лишенный сочувствия тон девушки и сам факт съемки: героиня роликов не давала согласия на подробные репортажи о себе и даже не понимает, что ее болезнь обсуждают сотни незнакомцев.

-Нет слов, ведь это твой родной человек, как так можно, — удивляется одна из пользовательниц в обсуждении в соцсети.

— Я, конечно, понимаю, сейчас без интернета никуда, но, простите, это же просто кошмар, как говорится, зачем сор из избы выносить, — недоумевает другая участница обсуждения.

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