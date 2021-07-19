В Челябинской области во время сбора грибов потерялся 14-летний подросток

О ЧП сообщили родители. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Семья приехала в лес собирать грибы возле поселка Селезян Еткульского района Челябинской области. Через некоторое время 14-летний сын потерялся из виду. Родители сразу же обратились к спасателям. Поисковая операция заняла около часа.

Как сообщили в ГУ МЧС Челябинской области, сообщение поступило днем, 18 июля. Оказалось, что семья приехала из Копейска. На поиски отправили сотрудников пожарно-спасательных частей Коркино, Емажелинска и Еткуля, а также кинологов с собаками.

— Всего были привлечены 41 человек и 9 единиц техники, — прокомментировали в МЧС.

У каждой группы был свой маршрут и участок поиска. Ребенка нашли в течение часа. Он вышел на звук сирены пожарного автомобиля.

Мальчика сразу передали родителям. По данным МЧС, медицинская помощь ему не потребовалось.

СПРАВКА

Если вы все-таки заблудились, не поддавайтесь панике и оставайтесь на месте. Позвоните в экстренные службы по номерам «101», «01», «112», близким или в полицию. Сообщите, есть ли пострадавшие или нуждающиеся в медицинской помощи, подробную информацию о своем местонахождении, опишите, что находится вблизи вас.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru