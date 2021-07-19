За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 297 жителей Челябинской области

За прошедшие сутки сделано более 8 тысяч тестов на COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на 19 июля 2021 года в Челябинской области, за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 297 южноуральцев, а из больниц региона выписано 147 человек. Общее число больных COVID-19 в регионе составляет 4244 человека.

В Минздраве Челябинской области сообщили, что за прошедшие сутки коронавирус забрал жизни 12 человек. У всех пациентов ковид был основным заболеванием.

Во время пандемии из медучреждений Южного Урала выписано более 63 тысяч пациентов, переболевших коронавирусом.

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