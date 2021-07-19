Сила духа и отвага: в ЮУрГУ выпусили слушателей военного учебного центра

Торжественная церемония выпуска слушателей военного учебного центра прошла на площади перед главным корпусом. Южно-Уральский государственный университет — единственный вуз региона, в котором есть военный учебный центр. Он входит в число крупнейших в России и признан одним из лучших в стране.

В этом году ВУЦ окончили более 600 человек. Выпускников поздравил ректор университета Александр Шестаков. Александр Леонидович отметил, что военный учебный центр ЮУрГУ — это место, где чтут традиции классического военного образования и вместе с тем смело внедряют инновации, соответствующие трендам времени.

— В течение длительного времени мы развивали проект и сейчас запускаем новую специальность, связанную с управлением беспилотными летательными аппаратами. Также мы постоянно обновляем нашу материально-техническую базу, которая является одной из лучших среди военных учебных центров страны, — рассказывает Александр Шестаков. — Мы даем качественное образование нашим студентам — и основное, и военное, что позволяет им быть успешными в любой выбранной сфер.

В этом году состоялся 75-летний выпуск. Поздравить ребят прибыли представители военного комиссариата, Совета ветеранов. С приветственным словом к выпускникам обратился председатель областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Челябинской области Анатолий Сурков.

— Родная земля может накормить, напоить, порадовать глаз просторами, лесами, озерами, но не может себя защитить. Это должны сделать те, кого земля кормит и радует. Ситуация неспокойная, мы всегда должны быть готовы защищать Родину, — подчеркнул Анатолий Сурков. — А героями не рождаются, ими становятся, в том числе в таких вот военных учебных центрах. Россия всегда побеждала не только силой оружия, но и силой духа, любви к Родине.

По словам военного комиссара Челябинской области Андрея Максурова, подготовка слушателей ВУЦ ЮУрГУ находится на высоком уровне. Андрей Геннадьевич положительно оценил и практическую работу ребят во время военных сборов и качество строевой подготовки.

— Военная кафедра при вузе — благое дело. Конечно, в приоритете у ребят получение высшего профессионального образования, но в любом случае парни — военнообязанные, и в случае необходимости они должны быть готовы встать на защиту Родины, — отмечает Андрей Максуров. — А учеба в военном учебном центре дает им все необходимые навыки и знания, они принимают присягу, учатся стрелять, работать с военной техникой.

Сегодня центр осуществляет подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса для танковых войск, войск связи, ракетных войск и артиллерии, службы защиты государственной тайны вооруженных сил России.

Длительность обучения офицеров составляет 2,5 года, сержантов — 2 года, рядовых — 1,5 года. Также студенты проходят подготовку в ходе 30-дневного учебного сбора на базе воинских частей, где они приводятся к Военной присяге и сдают квалификационный экзамен. И вот торжественный выпуск — прощание с флагом Военного учебного центра.

— К сегодняшнему мероприятию слушатели военного учебного центра начали подготовку с первых дней учебы в ВУЦ, — говорит начальник военного учебного центра ЮУрГУ, полковник Николай Карпов. — Сегодня здесь уже не те второкурсники, которые пришли к нам на обучение, ребята стали более дисциплинированными, ответственными. Перед нами полностью обученные защитники Родины.

Выпускник военного учебного центра Петр Ческидов сегодня получил красный диплом. Парень учился по специальности «программная инженерия» в высшей школе электроники и компьютерных наук. Параллельно получал военную специальность связиста.

— Сразу решил, что хочу быть офицером, учился 2,5 года. Это было интересное время. Много новой информации, полезного материала, часто во время учебы в ВУЦ мне пригождались знания, которые я получал по своей основной специальности, — поделился впечатлениями Петр Ческидов. — Во время сборов мы отрабатывали полученные знания на практике, это был опыт, который не почерпнешь из учебников.

Петр Ческидов планирует продолжать обучение в ЮУрГУ в магистратуре ВШЭКН. А Юрию Жукову предстоит выпускаться из университета только в следующем году. А сегодня он окончил обучение в Военном учебном центре. Парень — сержант запаса.

— Я учусь на Автотранспортном факультете. При поступлении в ЮУрГУ, узнал, что здесь есть военный центр, сразу решил параллельно получать военное образование, — рассказывает Юрий. — Меня распределили в танковые войска. Очень запомнились сборы в Чебаркуле. Удалось и на танке поездить, огромное впечатление произвели стрельбы.

Юрий Жуков отмечает, что обучение в Военном учебном центре стало полезным опытом для него. Учеба привила ему дисциплину, развила волевые качества.

По окончании университета студенту, успешно завершившему обучение в Военном учебном центре, присваивается воинское звание «лейтенант», «сержант» или «рядовой» в зависимости от выбранной специальности, и он зачисляется в запас Вооруженных сил РФ без прохождения военной службы. Выпускник, закончивший Военный учебный центр, может поступить на службу по контракту в Вооруженные силы РФ, ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру. Университет сотрудничает с органами военного управления, силовыми структурами в подборе кадров. Новый набор на обучение в Военном учебном центре начнется осенью 2021 года.

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