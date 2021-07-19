Современную технику и лучших племенных животных покажут на «Дне поля — 2021»

«День поля» в Челябинской области из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции состоится с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Целью традиционно является демонстрация достижений сельхозмашиностроения, растениеводства и животноводства, обмен практическим опытом. Сельскохозяйственная выставка «День поля» состоится на территории Чебаркульского района рядом с поселком Тимирязевский.

Крупнейшая сельхозвыставка региона проводится при поддержке правительства и Министерства сельского хозяйства Челябинской области. Генеральный партнер летней агроэкспозиции — группа компаний «Ростсельмаш», партнер регистрации — ООО «Камоцци Пневматика», банк-партнер — АО «Россельхозбанк».

30 июля состоится торжественное открытие выставки и пленарное заседание, на котором будет обсуждаться текущая ситуация в агропромышленном комплексе, технологии заготовки кормов, цифровизация сельского хозяйства, точное земледелие и другие темы.

В рамках «Дня поля» будут организованы экспозиции современной сельскохозяйственной техники с демонстрационным показом, выставка лучших племенных животных, выращиваемых в сельхозпредприятиях Южного Урала, показ посевов сельскохозяйственных культур на сортоиспытательных участках. На выставке будет представлено 70 образцов техники для всех видов работ, оборудование для животноводства, интеллектуальные и роботизированные системы для отрасли АПК.

Во второй день работы сельхозвыставки, 31 июля, состоится конкурс трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и слет сельской молодежи Челябинской области.