На Челябинскую область надвигаются грозы и аномальная жара до +37 градусов

Фото: архив "КП"

Во второй половине июля погода в Челябинской области решила преподнести неприятный сюрприз в виде гроз и аномальной жары до +37 градусов. Но температура воздуха будет подниматься постепенно и достигнет своего пика к середине недели. Так что у жителей Южного Урала еще есть время, чтобы подготовиться к пеклу.

По данным челябинского Гидрометцентра, во вторник, 20 июля, в регионе ожидаются днем температуры воздуха до +28, +33 °С. Ветер будет неустойчивый: 3-8 м/c, а на крайнем юге до 11 м/c. Необходимо также добавить, что в этот день ожидаются туманы.

В среду, 21 июля, жара будет держаться на тех же отметках, что и в предыдущий день — +28, +33 °С. Но есть одной отличие: синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра при осадках могут достигать 17-20 м/c.

Самый пик аномальной жары ожидается в четверг, 22 июля. На севере Челябинской области температура воздуха составит +27, +32 °С, а на юге столбик термометра и вовсе поднимется +32, +37 °С. В этот день в большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 20 м/с.

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