В Челябинске возобновили строительство памятника бывшему губернатору Петру Сумину

В конце июня монтаж памятника отложили на неопределенный срок из-за того, что у рабочих не было разрешительных документов. Фото: Юрий Латышев

Депутаты гордумы Челябинска одобрили решение об установке памятника экс-губернатору региона Петру Сумину. Бронзовый бюст политика разместят там же, где и планировалось ранее - на площадке недалеко от Государственного краеведческого музея на улице Труда. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Решение об установке памятника Петру Сумину поступило в Государственный исторический музей Южного Урала сегодня, 19 июля. Накануне, 16 июля, оно было подписано Челябинской городской Думой. Это первый официальный разрешительный документ, который в музее ожидали с момента знакомства с проектом, полученным 30 июня, — сообщили в пресс-службе музея.

Напомним, с предложением об установки мемориального объекта около музея выступил благотворительный фонд «Бирюзовый». Инициативу рассмотрели 16 июня на общественных обсуждениях и заседании Комиссии по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории Челябинска.

Бюст экс-губернатора Петра Сумина в конце июня начали монтировать возле памятника архитектуры «Дом Шихова» недалеко от Государственного исторического музея. В процессе выяснилось, что разрешительных документов на установку объекта в защитной зоне у рабочих не было. В итоге работы пришлось отложить на неопределенный срок. В настоящее время музей ожидает официальной информации по доставке памятника и срокам монтажа.

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