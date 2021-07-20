Определены лучшие стартапы трека FutureBank программы «Московский акселератор»

Подведены итоги работы трека FutureBank программы «Московский акселератор», партнером которого является банк Уралсиб. На Demoday 25 компаний-финалистов представили широкой публике свои проекты в сфере искусственного интеллекта, цифрового маркетинга, геймификации, рекомендательных систем и LegalTech. Всего на участие в программе было подано 390 заявок. Мероприятие прошло в онлайн-формате, трансляцию посмотрели более 2 600 человек и более 800 пользователей смотрели ее одновременно.

— Мы положительно оцениваем результаты сотрудничества с программой «Московский акселератор». Мы выбрали несколько команд и их проектов, которые могут способствовать развитию нашего бизнеса в перспективе. Впереди лучших участников ждет комиссия по инновациям. Но я рассчитываю на то, что все команды смогут успешно ее преодолеть, и большую часть стартапов мы отпилотируем до конца 2021 года, — поделился Дмитрий Гришин, директор по инновациям банка Уралсиб.

По результатам акселерационной программы стартап Banneon- генератор ресайзов статичных и анимированных креативов — уже заключил договор о платном внедрении своего решения и используется банком.

Еще 5 компаний готовятся к прохождению Комиссии по инновациям:Andata, Yoloco, AltcraftMarketing, ЮРРОБОТ, UR-LI.

Больше десяти команд с высоким инновационным потенциалом продолжат сотрудничество с банком Уралсиб в рамкахтрехмесячной программы пост-акселерационной поддержки, включающей индивидуальный трекинг, встречи с инвесторами и представителями корпораций.

В их число вошли такие стартапы, как:

• RevGames- платформа и сервис по геймификации для программ лояльности,

• DyCont- сервис для персонализации сайтов по условиям и проведения А/Б-тестов без программиста,

• CASTDEVIA — сервис целевых маркетинговых решений,

• Hot-WiFi — решение на основе «WiFi-радара», нацеленное на привлечение новых клиентов.

Несколько компаний рассматриваются для размещения в b2b-маркетплейсе банка Уралсиб, доступного для более чем 100 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса банка. Ими стали JagaJam (комплекс продуктов статистики и автоматизации работы с социальными сетями), LabelUp (сервис нативной рекламы в Instagram), Letteros (конструктор html-писем с готовыми шаблонами и интеграцией с популярными бизнес-платформами для отделов маркетинга и продаж), Hot-WiFi.

— Мы благодарны банку Уралсиб за активную работу с участниками акселератора. Ждем результатов пост-акселерационной программы и желаем роста выручки всем участникам, — прокомментировала Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

Также в рамках демо-дня эксперты из ведущих финансовых и технологических компаний — Visa, Huawei, AAALab, CypRus_iT, банк «Открытие», ИК «СИБИНТЕК», AIFC FintechHub, Ассоциация ФинТех — обсудили такие темы, как цифровизация денег и банков в эпоху digital, устойчивое развитие финансовых услуг, внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь и ряд других тем.

Видеозапись Demoday смотрите по ссылке.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы