В ДТП с переворотом на Северо-Западе Челябинска пострадала девушка

ГИБДД Челябинска

В аварии, которая произошла вечером 19 июля на Северо-Западе Челябинска, травмы получила пассажирка опрокинувшейся машины — 21-летняя девушка.

ДТП случилось в 19:20 недалеко от дома №151 на улице Братьев Кашириных. Lifan под управлением 19-летней девушки поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. При этом водитель не уступила дорогу.

— Машина совершила столкновение с двигавшимся со встречного направления прямо автомобилем ВАЗ-21114, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

После удара Lifan опрокинулся.

Добавим, 19 июля в Челябинске это было не единственное ДТП с переворотом. В 15:00 на улице Львова опрокинулся УАЗ. По данным ГИБДД, 57-летняя женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением. Она получила травмы.

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