Задержан еще один сотрудник Пенсионного фонда Челябинской области

Челябинское отделение ПФР оказалось в эпицентре скандала с договорами на охрану. Фото: google.com/maps

Силовики задержали еще одного сотрудника Пенсионного фонда Челябинской области — Рудольфа Зайцева. Он отвечал за административно-хозяйственную часть регионального отделения и подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Накануне Тракторозаводский райсуд продлил Зайцеву меру пресечения на 72 часа, то есть до вечера четверга, 22 июля. За это время в материалах должны устранить все недостатки, прокомментировали в пресс-службе суда.

Как сообщала ранее «Комсомолка», на прошлой неделе поймали с поличным замначальника Пенсионного фонда в Челябинской области Александра Орехова. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием и его отправили под домашний арест.

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