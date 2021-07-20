Южноуральские ватерполистки прилетели в столицу Олимпиады-2021 и сыграют первый матч уже 24 июля

Мария Берснева, Эльвина Каримова и Евгения Головина (слева-направо) выступят на Олимпиаде-2021 в Токио.

Официальный сайт Федерации водного поло России сообщает, что сегодня 20 июля российская женская команда прибыла в Токио, где с 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры.

В составе Олимпийской сборной России сыграют три южноуральские спортсменки, представляющие златоустовский ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка»: Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.

В олимпийском турнире по женскому водному поло выступят 10 команд. На предварительном этапе они разбиты на две группы — по пять в каждой. Сборная России сыграет с командами Китая, Венгрией, США и Японией. Первый матч наша сборная проведет с соперницами из Китая 24 июля.

В составе Олимпийской сборной России выступят восемь южноуральсцов. Смотри расписание соревнований с участием южноуральских спортсменов.

В эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) директор златоустовского ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков рассказал, что девчата вместе со сборной прошли весь подготовительный цикл подготовки к Олимпийским играм.

— Российская Олимпийская команда сыграют в группе «В» ватерпольного турнира. Из пяти сборных в следующий круг выходят четыре команды. Группа у российской сборной подобралась довольно сильная — США, Япония, Венгрия и Китай. Все команды сильные, но основная борьба за более высокое место в группе, а значит с выбором соперниц в 1/8 финала из группы «А» будет с венгерками и американками. Думаю, что из своей группы мы выйдем без проблем, — отметил Святослав Накоряков.

Кстати, в 2000, 2004 и 2016 годах воспитанницы златоустовской «Уралочки» завоевывали на Олимпиадах бронзовые медали. Среди призеров Софья Конух, Юлия Петрова, Татьяна Петрова, Мария Королева, Екатерина Салимова, Екатерина Шишова, Наталья Шепелина, Анастасия Зубкова, Ольга Горбунова и Эльвина Каримова. Для Каримовой Олимпиада в Токио будет уже второй в карьере.

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