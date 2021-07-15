Расписание выступлений спортсменов из Челябинска на Олимпиаде в Токио 2021: когда болеть за наших

На Олимпиаде в Токио южноуральцы поборются за награды в шести вмдах спорта

Легкая атлетика, бадминтон, теннис, академическая гребля, водное поло (женщины), тхэквондо. В этих видах спорта южноуральцы представят Россию в Японии. Публикуем полное расписание выступлений спортсменов из Челябинска на Олимпиаде в Токио 2021, даты и время.

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Состязания должны были состоятся летом прошлого года в эти же сроки, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы приняли решение именовать игры, как Олимпиада-2020.

Южный Урал в Японии представят восемь спортсменов. Некоторые уже приехали в Токио и поделились впечатлениями.

ВАСИЛИЙ МИЗИНОВ (ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА НА 20 КМ)

Василий Мизинов отправится на Олимпиаду вместе с тренером Еленой Сайко. Фото соцсети.

Василий Мизинов, 23 года. Мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира (2019) и Европы (2018) по спортивной ходьбе. Родился в Магнитогорске. Сначала специализировался в беге, но по совету тренера перешел в спортивную ходьбу. Он один из 10 российских спортсменов, которые выступят в легкоатлетической программе на Олимпиаде в Токио (из-за ограничений со стороны Всемирной федерации легкой атлетики после обвинений в употреблении допинговых препаратов в 2015 году).

На Олимпиаде в качестве тренера будет работать и личный наставник Василия Елена Валентиновна Сайко.

Василий Мизинов выступит на Олимпиаде в Токио

5 августа — 12.30

ВЛАДИМИР ИВАНОВ (БАДМИНТОН)

Для Владимира Иванова это будет уже третья Олимпиада. Фото соцсети.

Владимир Иванов (капитан сборной России), 33 года. Заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Европы.

Родился в Кусе. Бадминтоном начал заниматься со второго класса (в Челябинске тренировался в ДЮСШ «Торпедо»). На Олимпийском турнире выступит в мужском парном разряде с Иваном Созоновым (группа В). Всего в этом разряде четыре группы по четыре пары. Из группы выходят два дуэта. В группе у Иванова подобрались довольно сильные игроки, но нашим парням по силам их одолеть и выйти в следующий круг, — считают в Национальной федерации бадминтона. Для Владимира Иванова это будут уже третьи Олимпийские игры.

Владимир Иванов выступит на Олимпиаде в Токио:

24 июля — 05.00, 14.00 (групповой этап)

25 июля — 06.00, 14.00 (групповой этап)

26 июля — 06.00, 14.00 (групповой этап)

27 июля — 06.00, 14.00 (групповой этап)

29 июля — 05.00 (1/4 финала, 4 матча)

30 июля — 11.30 (1/2 финала)

31 июля — 14.00 (финал)

ЕКАТЕРИНА КУРОЧКИНА (АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ, ДВОЙКА ПАРНАЯ)

Екатерина Курочкина выступит в Токио в соревнованиях по гребному спорту. Фото соцсети.

Екатерина Курочкина (воспитанница ДЮСШ №2, Магнитогорск), 27 лет. Мастер спорта России, чемпионка мира среди молодежи, многократная победительница первенств и чемпионатов России, победительница квалификационных соревнований на Олимпиаду-2021.

Екатерина, выиграв отборочные соревнования получила олимпийскую лицензию. Она выступил на Олимпийских играх в разряде «двойка парная» вместе с Екатериной Питиримовой.

Екатерина Курочкина выступит на Олимпиаде в Токио:

23, 24 июля — 07.00 (предварительные заезды)

26, 27 июля — 06.20 и 07.40 (полуфиналы)

28, 29 июля — 05.20 и 06.10 (финалы)

ЭЛЬВИНА КАРИМОВА, МАРИЯ БЕРСНЕВА, ЕВГЕНИЯ ГОЛОВИНА (ВОДНОЕ ПОЛО, ЖЕНЩИНЫ)

Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина поборются за награды Олимпиады. Фото ВК "Динамо-Уралочка".

Девчата — воспитанницы спортивной школы Златоуста, выступают за знаменитый ватерпольный клуб Суперлиги «Динамо-Уралочка». Спортсменки «Уралочки» впервые выступили на Олимпиаде-2000 в Сиднее, и сразу завоевали бронзовые медали (Софья Конух, Юлия Петрова, Татьяна Петрова, Мария Королева). Через четыре года в Афинах еще шестеро воспитанниц златоустовской школы водного поло также завоевали «бронзу» в составе сборной России (Софья Конух, Татьяна Петрова, Екатерина Салимова, Екатерина Шишова, Наталья Шепелина, Анастасия Зубкова). В 2016 году в Рио-де-Жанейро снова бронзовые награды (Ольга Горбунова, Эльвина Каримова).

— Эльвина Каримова, 27 лет — Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2017

— Мария Берснева, 23 года — Мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка Европы

— Евгения Головина, 21 год — Мастер спорта России, победительница Первых Европейских игр-2015

Каримова, Берснева, Головина выступят на Олимпиаде в Токио:

24 июля — 15.50. Россия — Китай (Группа В)

26 июля — 11.30. Россия — Венгрия (Группа В)

30 июля — 11.30. Россия — США (Группа В)

1 августа — 14.20. Россия — Япония

3 августа — 10.00, 11.30, 14.20, 15.50 (1/4 финала)

5 августа — 10.00, 11.30 (квалификация за 5-8 места), 14.20, 15.50 (1/2 финала)

7 августа — 5.30 (матч за 7-8 места), 7.00 (матч за 5-6 места), 9.40 (матч за 3 место), 12.30 (финал)

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (ТЕННИС)

Екатерина Александрова начала заниматься теннисом в шесть лет. Фото соцсети.

Екатерина Александрова, 26 лет. Победительница двух ТОП-турниров серии Всемирной теннисной ассоциации, участница Турниров «Большого шлема». Выступает в одиночном и парном разрядах. Сейчас проживает в Чехии (по официальным данным в качестве призовых заработала за карьеру более 2,5 млн долларов).

Начала заниматься теннисом в Челябинске с 6 лет, в 17 впервые выступила на мастерском международном турнире. На Олимпиаде сыграет в одиночном разряде.

Екатерина Александрова выступит на Олимпиаде в Токио:

24, 25 июля — 07.00 (первый раунд)

26 июля — 07.00 (1/16 финала)

27 июля — 07.00 (1/8 финала)

28 июля — 07.00 (1/4 финала)

29 июля — 07.00 (1/2 финала)

31 июля — 08.00 (матч за 3 место, финал)

ТАТЬЯНА МИНИНА (ТХЭКВОНДО)

Татьяна лидер сборной России по тхэквондо. Фото соцсети.

Татьяна Минина (Кудашова), 24 года (воспитанница челябинской СШОР «Коре»). Двукратная чемпионка Европы (2016, 2018), дважды серебряный призер чемпионата мира (2017, 2019). Выступит в весовой категории до 57 кг. Она считается лидером сборной России. А не так давно Татьяна вышла замуж за своего коллегу — мастера спорта международного класса Константина Минина. Вместе с Татьяной Мининой в Японию прилетели еще две челябинки — Кристина Прокудина (она будет спарринг-партнером Татьяны) и Маргарита Близнякова (выступит в показательном, демонстрационном виде — командном смешанном турнире). В Японии также будет работать и тренер сборной России, он же наставник Татьяны Мининой Александр Энс.

Для Татьяны все решится 26 июля, когда в Токио пройдут поединки в ее весовой категории (до 57 кг)

Татьяна Минина выступит на Олимпиаде в Токио

25 июля — 06.00 (1/8 финала, 8 поединков), 10.00 (1/4 финала, 4 поединка), 12.00 (1/2 финала, 2 поединка), 16.00 (поединки за 3 место), 18.00 (финал).

ЛЮБОПЫТНО

- Эксперты прогнозируют, что в медальном зачете на Олимпиаде в Токио Россия займет третье место после США и Китая.

- Медали для призеров Олимпийских игр сделаны из металлов, взятых из переработанной электроники — компьютеров, смартфонов и других гаджетов. Всего изготовлено 5000 медалей — золотых, серебряных и бронзовых. Миллионы японцев несли сдали свою электронику в утиль по объявленной акции. Было собрано более 79 тонн неисправной техники, включавших 6,2 миллионов одних только мобильных телефонов. Принимались также камеры, портативные консоли, ноутбуки и компьютерные запчасти.

Олимпийские медали Токио сделаны из переработанных гаджетов. Фото соцсети.

- В итоге необходимые 30 килограммов золота, 4100 кг серебра и 2700 кг бронзы были собраны задолго до окончания объявленной акции.

- Кровати для участников, которыми оборудованы комнаты в Олимпийской деревне, сделаны из плотного картона (после игр кровати утилизируют). Подиумы для награждения спортсменов также сделаны из пластика от сданных в утиль электроприборов.

- В Токио из-за пандемии запрещен въезд иностранных болельщиков. Всем командам предложено сократить свои делегации за счет тренеров и вспомогательного персонала. Также сокращены официальные делегации национальных олимпийских комитетов и руководителей государств. Спортсменам придется проходить регулярное тестирование. Им запрещено покидать Олимпийскую деревню, контакты между представителями разных стран также ограничены.

- Из-за пандемии коронавируса на год сдвинуты и Паралимпийские игры, которую пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

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