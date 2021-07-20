«Интерсвязь» ввела новый способ бесконтактной оплаты

Разработчики южноуральской IT-компании наладили взаимодействие «Транспортной карты» и «электронных кондукторов» — валидаторов. Это цифровые системы для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. И если в крупнейших городах страны к данному устройству нужно приложить банковскую карту или телефон, то в Челябинске это за билет можно заплатить ещё и при помощи «синего ключа-таблетки», который становится всё более популярным среди жителей мегаполиса.

На данный момент валидаторы установлены на четырёх маршрутах: трёх трамвайных и одном троллейбусном. По информации управления транспорта ещё 25 комплектов появится в общественном транспорте Челябинска в ближайшее время. Предвосхищая массовое распространения новшества, специалисты компании "Интерсвязь" начали работу по расширению возможностей "Умного ключа" ещё в марте.

Для жителей мегаполиса новый способ оплаты — важное обновление, так как на данный момент более 20% поездок на общественном транспорте оплачиваются челябинцами при помощи ключа от "Умного домофона", то есть каждый пятый пассажир автобуса, трамвая или троллейбуса использует технологию Интерсвязи.

Кроме того, «Транспортная карта» Интерсвязи в данный момент является одним из самых выгодных средств для оплаты проезда в общественном транспорте. При пополнении баланса более чем на 700 рублей, пользователь получает скидку 10%. Кроме того, "ключ" поддерживает бесплатные пересадки. После покупки у кондуктора пересадочного билета на 60 или 90 минут, в следующем транспорте с баланса транспортной карты не будет списана дополнительная сумма.

— Синхронизация с валидаторами не стала для нас серьёзным вызовом. На самом деле, в данный момент компания «Интерсвязь» обладает достаточным количеством компетенций, чтобы в краткие сроки наладить работу с любыми современными технологиями, которые делают жизнь людей лучше. Следующей важной целью для себя мы определили внедрение удобной системы оплаты проезда в транспорте по всей области, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Транспортная карта — это один из сервисов, входящих в «экосистему ключа» от «Умного домофона». В перспективе при помощи девайса можно будет оплачивать школьные обеды, аренду велосипедов и самокатов, получать доступ на работу или в спортивный комплекс. Всего один ключ может вместить в себя более 12 различных функций.

Напомним, что есть три способа получить «заветный брелок»: запросить бесплатно в офисе Интерсвязи, оформить бесплатную курьерскую доставку ключа-карты на дом или в любое удобное место в черте города, также комплект на семью выдаётся при установке домофона на подъезд. В данный момент более миллиона челябинцев имеют на связке «синюю таблетку-ключ».

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