Впервые за пять лет Партия пенсионеров выдвигается по всем одномандатным округам Челябинской области

Сегодня лидер Челябинского регионального отделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Степан Фирстов подал документы на выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 193.

Врач-травматолог по профессии, основатель частной клиники, он является депутатом Законодательного собрания, членом Всемирной медицинской ассоциации, секретарем Центрального совета партии по вопросам здравоохранения, входит в президиум общественной организации «Общество врачей России».

Известно, что помимо Степана Фирстова, от Партии пенсионеров намерены баллотироваться по Челябинскому округу Владимир Владимирский, по Металлургическому – Максим Смагин, Коркинскому – Игорь Росляков, Магнитогорскому – Александр Ишимов.

— Впервые Партия пенсионеров выдвигается по всем одномандатным избирательным округам региона,- отметил Степан Фирстов. — Это историческое событие для молодой в нашем регионе политической организации. В 2016 году мы хотели пойти на выборы по одномандатным округам. Можно сказать, что по разным причинам, не зависящим от партии, тогда нам фактически было отказано в этом праве. По телевидению Златоуста вдобавок еще и сообщили, что от нашей области в региональных списках партии вообще не будет никого, хотя я и тогда возглавлял территориальную группу. Тому, кто это сказал, потом пришлось публично опровергать на ТВ эти слова… Я считаю, что за эти пять лет мы многому научились, политически выросли, приобрели бесценный опыт, партия стала более влиятельной и авторитетной силой в регионе. Поэтому мы настроены решительно. Верим, что политическая борьба на выборах в Госдуму будет честной!

Глава Челябинского реготделения Партии пенсионеров Степан Фирстов.

Кроме того, ранее Партия пенсионеров утвердила список по территориальной группе федерального избирательного округа, в которую входят Челябинская, Оренбургская и Курганская области. Десятку возглавляет Степан Фирстов. В нее также вошли Григорий Иночкин, Ярослав Климко, Максим Смагин, Владимир Владимирский, Александр Беляк, Вадим Хужахметов, Александр Ишимов, Кристина Родина и Игорь Росляков.

Напомним, что выборы в Государственную Думу пройдут в сентябре 2021 года.