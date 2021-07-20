Парфюмерная сеть «Л’Этуаль» закрыла два своих бутика в центре Челябинска

Л’Этуаль закрыла магазины на Ленина, 52 и Ленина, 67 в конце июня Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Жители Челябинска бурно обсуждают в соцсетях закрытие двух магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» в центре города. Речь идет о бутиках на проспекте Ленина 52 и 67. Как оказалось, переноса торговых точек в другие помещения не будет.

— Эти магазины закрылись 23 июня 2021 года. К сожалению, не на реконструкцию, а совсем, — рассказали нам по телефону горячей линии «Л’Этуаль».

Помещение на Ленина, 52 возле площади Революции сейчас пустует. За аренду 318 м² просят 320 тыс. рублей в месяц. Цена — средняя по городу.

— Магазины вне ТК для сетей — это более сложный вариант, чем в торговом комплексе. В комплексе много случайного, но при этом платежеспособного трафика: человек не планировал зайти, спонтанно зашел, и купил, — комментирует директор, владелец So invest Анастасия Кузьминова.

По словам эксперта, современные салоны стрит-ритейла держатся только на постоянной клиентуре и сильных продавцах. Но это скорее бутиковая история. Все магазины, которые закрыл «Л’Этуаль», находятся в старой части города.

— Платежеспособная покупательская база старого центра много лет вымывается: кто-то уехал в пригородные поселки, кто-то вообще уехал, молодежь покупает в интернете — и вот магазин перестал себя экономически оправдывать, — говорит Анастасия Кузьминова.

Сейчас магазины «Л’Этуаль» в Челябинске работают в крупных торгово-развлекательных центрах города — «Родник», «Фиеста», «Космос», «Горки», «Алмаз» и «Куба».

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