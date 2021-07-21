60% сотрудников Сбера в Челябинской области вакцинировались от COVID-19

Среди сотрудников Челябинского отделения Сбербанка 60%, что составляет около 2000 человек, уже сделали прививку от COVID-19. Более половины из них получили второй компонент вакцины.

Вакцинация коллектива стала логичным продолжением профилактической работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции для защиты коллектива и клиентов банка.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка, прокомментировал:

— Ежемесячно количество привитых сотрудников Сбера в регионе растет. Вакцинация проходит только на добровольной основе: каждый сам решает, прививаться или нет. При этом мы проводим просветительские мероприятия, чтобы коллеги делали сознательный выбор. Например, мы организовали вебинар с врачами, которые рассказывали все о вакцине и механизмах ее действия. Сотрудники Сбера понимают, что безопасность своего здоровья и здоровья клиентов — в приоритете, поэтому выбирают вакцинацию.

Сбербанк делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов в офисах: все сотрудники работают с клиентами в перчатках и масках, в залах размещены рекомендации по соблюдению дистанции, а все поверхности регулярно обрабатываются.

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