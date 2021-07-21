В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с автомобилем

Поезд врезался в оставленный владельцем автомобиль. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Авария произошла в 23:55 20 июля на перегоне Бишкиль-265 км в Челябинской области. Грузовой поезд наехал на «Ниву Шевроле». Автомобиль стоял поперек железнодорожного полотна. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате машину смяло локомотивом, но никто из людей не пострадал. В момент столкновения ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

— Скорее всего, водитель в нарушение правил дорожного движения принял решение пересечь железнодорожный путь в неустановленном месте, — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Проехать через рельсы не получилось: машина намертво застряла. Отчаявшись сдвинуть «Ниву» с места, водитель бросил ее и ушел — возможно, в поисках другой машины, способной вытащить с железной дороги застрявший автомобиль. В отсутствие водителя произошла авария с поездом.

В результате товарный состав задержался на полчаса. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Сейчас сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку и разыскивают хозяина брошенной на рельсах «Нивы».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru