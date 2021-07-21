В Челябинске возле ЮУрГУ из-за аварии собрались машины МЧС, полиции и скорой помощи

Водитель потерял управление и выехал на тротуар
Челябинцев утром 21 июля встревожили машины МЧС и скорой помощи возле Студенческой поликлиники рядом с главным корпусом ЮУрГУ. Осенью прошлого года на кислородной станции поликлиники случился взрыв. На этот раз в самом медучреждении обошлось без происшествий,но рядом с центральным входом в здание произошла автомобильная авария
— Из-за ухудшения состояния здоровья водитель BMW выехал за пределы проезжей части. — рассказали в пресс-службе областного полицейского главка.
Автомобиль столкнулся со скамейкой. Никто из прохожих в ДТП не пострадал. Тем не менее, на место происшествия вызвали сотрудников МЧС и полиции, а также скорую помощь.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства аварии.
По сообщениям очевидцев, управлявший иномаркой мужчина находился в неадекватном состоянии, ему понадобилась помощь, чтобы покинуть машину. Водителю оказывают медицинскую помощь.
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