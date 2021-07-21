Челябинца, выбросившего из окна собаку, ждет суд

Щенок упал из окна 8 этажа и вскоре умер. Фото: читатель КП

30-летнего челябинца, выбросившего из окна 8 этажа 6-месячного щенка, ждет суд. Он обвиняется в жестоком обращении с животными (ч.1 ст.245 УК РФ).

— В ходе предварительного расследования обвиняемый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы, рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 17 июня в доме на Чичерина, 30. Как рассказа КП-Челябинск, одна из жительниц дома, в тот вечер были слышны крики.

Сам мужчина рассказал, что получил питомца бесплатно, по объявлению о раздаче животных. В съемной квартире, где проживает мужчина, щенок грыз мебель и линолеум. В ту ночь он схватил собаку и, держа ее на руках за ограждением балкона, принялся ругать. Но в итоге нечаянно уронил животное.

Межу тем, соседи рассказали, что у мужчины есть другие животные. Они опасаются, что других домашних питомцев может ждать та же участь.

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