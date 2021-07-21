Врач-инфекционист рассказал о мерах предосторожности для прошедших вакцинацию

В последние недели растут темпы вакцинации COVID-19, однако у многих пациентов все еще остаются вопросы относительно эффективности и безопасности вакцинации. Нужно ли соблюдать меры предосторожности после вакцинации? Почему после нее могут не выработаться антитела? Об этом рассказал Андрей Поздняков — врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

Лучше всего прививаться во время спада заболеваемости, когда вероятность встречи с вирусом была низкой. Но сейчас ситуация изменилась. Важно продолжить соблюдать все противоэпидемические меры и помнить о мерах предосторожности после вакцинации.

Не заболеть в промежутках между введением доз вакцины

Самое важное — до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты (антитела, клетки памяти и так далее). Если в этот момент организм получает дозу «живого вируса», ответ может быть непредсказуемым — как весьма слабым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением. Поэтому важно соблюдать все противоэпидемические меры. Через 3 недели (к моменту введения второй дозы вакцины) иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен.

Если вы заболели в промежутке между введением доз вакцины, необходимо обратиться к врачу, который будет решать вопросы о подтверждении диагноза, необходимости в диагностических мероприятиях и назначении терапии.

Сразу после вакцинации — избегать чрезмерных нагрузок

В первые 2-3 дня после вакцинации не рекомендуется подвергать себя чрезмерным нагрузкам. Однако это понятие индивидуальное. Например, если для одного человека сходить в бассейн — это нагрузка, то этого делать после прививки не нужно. Если для другого проехать 25-30 км на велосипеде — ежедневная норма, то это вполне допустимо после прививки.

Не ослаблять противоэпидемические меры

Любая вакцина полностью не гарантирует защиту от заражения — не важно, клещевой энцефалит ли это, корь или COVID-19. Вакцина защищает не от вторжения микроорганизма, а от развития тяжелого заболевания. При условии, что иммунный ответ сработал как положено (это отражено в проценте эффективности вакцинации, например, для Спутника V данное значение составляет 91%). Таким образом, заразившийся вакцинированный:

может быть источником инфекции, причем не длительным, так как сработает поствакцинальный иммунитет, но активным (чаще всего, человек чувствует себя хорошо и ведет активный образ жизни, контактируя с окружающими);

если и заболеет, то перенесет болезнь легко, без тяжелых последствий (если курс вакцинации был полным, и вакцина сработала как ей положено).

Таким образом, соблюдение противоэпидемических мероприятий для вакцинированного нужно для того, чтобы при заражении не быть источником распространения заболевания. В любом случае, заболевание даже в легкой форме — небольшое удовольствие.

Если после вакцинации нет антител, это не значит, что нет защиты

Если вакцинация прошла полностью, а антитела не выработались — такое бывает и, к сожалению, не так редко, как хотелось бы. Вакцины производства Pfizer, Moderna обладают эффективностью 95%. Эффективность Спутника V, заявленная производителем и подтвержденная исследованиями — 91, 6%. Если провести несложный подсчет по самым эффективным вакцинам, получается следующее: эффективность у 95% привитых, соответственно, неэффективность — у 5% привитых. Получается, что если привить этой вакциной миллион, то примерно у 50 тысяч людей вакцинация окажется неэффективной.

Почему так может быть? Могут быть особенности иммунной системы, из-за которых конкретный организм реагирует на введение вакцины не так, как большинство. Причем «не так» — это не идентично «организм останется без защиты». Вполне возможно, что иммунный ответ небольшой части популяции реагирует на вакцину с преобладанием Т-клеточного звена. Антитела у таких пациентов вырабатываются в небольшом количестве и могут не определяться стандартными методами, зато Т-клеточный ответ будет выраженным. На практике иммунный ответ оценивается чаще всего именно определением уровня антител, поэтому такие пациенты могут попасть в группу «неэффективных» по вакцинации. В большом массиве данных пациентов — такая оценка легитимна и правильна.

Что же делать человеку, который оказался в меньшинстве? Самый вероятный ответ на сегодняшний день — поставить другую вакцину через определенный срок — не раньше, чем через 3 месяца после окончания «неэффективного» курса. Оценить эффективность тоже желательно не один раз при первоначальном отрицательном результате. И тест/тесты для оценки эффективности необходимо выбирать правильные — те, которые определяют антитела класса IgG к S-белку SARS-CoV-2, либо к RBD S-белка.

Сейчас нужно ждать прогресса науки, конкретно — появления тестов, надежно оценивающих не только гуморальный (наличие антител), но и клеточный иммунитет к SARS-CoV-2. К сожалению, пока таких тестов в практических лабораториях нет. Те, которыми пытаются пользоваться в научных целях — на сегодняшний день обладают весьма посредственными аналитическими характеристиками при высокой стоимости.

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