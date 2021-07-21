УФАС требует изменить порядок сноса незаконных киосков в Челябинске

Порядок сноса киосков посчитали антиконкурентным. Фото: администрация Челябинска

В региональном управлении Антимонопольной службы заявили о необходимости изменить действующий в Челябинске порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов. Правила приняли в марте 2021 года — и в них обнаружили признаки нарушения антимонопольного законодательства.

— Положения Порядка приводят или могут привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий предпринимателям, разместившим нестационарные объекты в соответствии с требованиями действующего законодательства, — пояснили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Изменения в правила сноса киосков и автостоянок депутаты Городской думы обязаны внести не позднее 15 сентября.

Среди не одобренных антимонопольщиками положений — заявительный характер обращения для сноса незаконных объектов, приостановление демонтажа при отсутствии бюджетных средств и предоставление возможности для сноса объектов лицам, которые не уполномочены проводить такие работы.

Ранее в Антимонопольной службе начали проверку из-за возможного затягивания работ по сносу киосков. Житель Челябинска насчитал в городе 275 объектов, которые должны быть демонтированы, но месяцами остаются на своих местах.

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