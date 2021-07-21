В Челябинской области работника ЮУЖД увезли в больницу после наезда поезда

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Инцидент произошел сегодня, 21 июля на 105 км железнодорожного перегона Тумак-Тамерлан в Челябинской области. На монтера машинной станции ЮУЖД наехал поезд, в результате чего мужчину с травмами доставили в больницу Карталов. Сотрудники транспортной прокуратуры установили, что пострадавший выполнял работы на железной дороге.

— Карталинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, об охране труда, — сообщили в пресс-службе транспортной прокуртатуры.

Также по факту инцидента проводится и доследственная проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

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