В Челябинской области сохранят плановую медицину, несмотря на рост заболеваемости COVID-19

Власти не планируют развертывать новые ковидные госпитали.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области эпидемиологическая ситуация по COVID-19 оценивается как неблагополучная, но контролируемая. Власти региона не планируют в ближайшее время открытие новых ковидных госпиталей. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
— В настоящий момент в Челябинской области развернуто 5 878 ковидных коек. Из них свободными остаются чуть больше четырех процентов. Новые ковидные базы разворачивать пока не собираемся. Ситуация напряженная, но стабильная. Постараемся максимально сохранить плановую медицину, — подчеркнула Ирина Гехт.
Первый вице-губернатор региона также назвала число заболевших среди привитых. По данным правительства, коронавирусом заразились 578 человек, что составляет 0,1% от всех прошедших вакцинацию южноуральцев.
По данным Минздрава Челябинской области всего с начала пандемии коронавирусом заразились 71 712 жителей Челябинской области. При этом в настоящий момент лечатся от болезни 4 499 человек.
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