Под Златоустов во время погрузки щебня с рельсов сошел вагон

Вагон поставили на рельсы с помощью крана. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Авария произошла 22 июля на железной дороге рядом со станцией Сыростан в Челябинской области. С рельсов сошел один из вагонов грузового поезда.

Вагон вылетел за пределы железнодорожного пути во время маневровых работ при погрузке щебня.

Никто из людей не пострадал. Задержек в движении поездов также удалось избежать. Вагон поставили на место с помощью специального крана.

— На место происшествия выехал златоустовский транспортный прокурор, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве после происшествия начали проверку, чтобы выяснить, соблюдали ли все требования безопасности при выполнении маневров на железной дороге.

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