РМК вложит 9,4 млрд в инвестпроект по увеличению производительности черновой меди

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На Карабашмеди реализуется крупный инвестиционный проект по увеличению производительности до 240 тысяч тонн черновой меди. Для этого на предприятии обновляют оборудование конвертерного участка, а также вводят в эксплуатацию новый участок выплавки медных анодов мощностью 275 тысяч тонн в год. Бюджет проекта составляет 9,4 млрд рублей.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который посетил завод с рабочим визитом, предприятие постоянно модернизируется, создавая новые рабочие места и дополнительные возможности для города в виде налогов. Высокую оценку от губернатора получила и экологическая политика Карабашмеди, ведь модернизация производства идет не в ущерб экологии, а даже наоборот.

Так, обогатительная фабрика предприятия, которая отвечает за переработку шлаков в медный концентрат и строительный песок, пополнится первой в истории завода вертикальной мельницей Metso Vertimill VTM-1500-WB. Это поможет фабрике справиться с растущим производством, увеличив объемы переработки до 800 тысяч тонн в год.

Параллельно с увеличением производительности металлургического производства на заводе «Карабашмедь» развивают мощности системы газоочистки и утилизации металлургических газов. На площадке действующего сернокислотного производства установлены и запущены в эксплуатацию 10 новых мокрых электрофильтров, которые значительно снижают выбросы в атмосферу.

Кроме того, расширяется и сернокислотный цех, в котором металлургические газы утилизируют с получением товарной серной кислоты. С 2004-го года инвестиции РМК в модернизацию и повышение экологической безопасности завода уже позволили снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу почти в 30 раз к уровню 2000-го года.