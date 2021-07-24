На трассе Москва-Челябинск КАМАЗ перевернулся из-за столкновения с «Ладой»

Большегруз упал на крышу, но водитель не пострадал. ФОТО: кадр из видео.

Сегодня, 24 июля, на трассе Москва-Челябинск произошло ДТП с участием большегруза. КАМАЗ столкнулся с Lada Vesta, в результате чего грузовик перевернулся.

Как сообщили в ГУ МВД региона, в аварии пострадал один человек — им оказался водитель отечественной легковушки. На данный момент он находится в больнице в Аше.

На месте аварии сотрудники ГИБДД проводят проверка. Выясняются причины ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru