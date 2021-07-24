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Происшествия24 июля 2021 16:56

На трассе Москва-Челябинск КАМАЗ перевернулся из-за столкновения с «Ладой»

От удара КАМАЗ лег на крышу
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Большегруз упал на крышу, но водитель не пострадал. ФОТО: кадр из видео.

Большегруз упал на крышу, но водитель не пострадал. ФОТО: кадр из видео.

Сегодня, 24 июля, на трассе Москва-Челябинск произошло ДТП с участием большегруза. КАМАЗ столкнулся с Lada Vesta, в результате чего грузовик перевернулся.

Как сообщили в ГУ МВД региона, в аварии пострадал один человек — им оказался водитель отечественной легковушки. На данный момент он находится в больнице в Аше.

Очевидец успел достать смартфон и записать видео
ВИДЕО: Трасса М5 Уфа | Максим Ермаков | vk.com

На месте аварии сотрудники ГИБДД проводят проверка. Выясняются причины ДТП.

Очевидец успел достать смартфон и записать видео
ВИДЕО: Трасса М5 Уфа | Максим Ермаков | vk.com

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