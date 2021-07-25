В Челябинской области на Увильдах нашли 564 нарушения природного законодательства

Подобраться к Увильдам с берега практически невозможно. Фото: Минэкологии Челябинской области

Сотрудники учреждения «Особо охраняемые природные территории» нагрянули с проверкой на Увильды в Челябинской области. Рейд был составлен по жалобам жителей на незаконные заборы, пирсы и сливы стоков в водоохранной зоне озера. Нарушений оказалась масса.

Штрафы на Увильдах можно выписывать буквально на каждом шагу. Владельцы домов и дач ставят ограждение, подпорные стенки, бани, гаражи, которые упираются в водную акваторию. Это нарушает законодательство и ограничивает доступ к воду всех желающих.

— Владельцы были неоднократно оштрафованы. Им выписано предписание об устранении нарушений. В ближайшее время будем выходить с исковыми заявлениями в суд, — отметил исполняющий обязанности директора ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Игорь Булатов.

На одном из пляжей инспекторы обнаружили трубу для вывода сточных вод. Здесь также измерили новый пирс на металлических сваях и составили протокол.

Остается выяснить, чья труба. Фото: Минэкологии Челябинской области

Всего в ходе рейда выявили 564 нарушения природоохранного законодательства. Почти треть протоколов была оформлена на озере Увильды.

— Самые распространенные — стоянка и парковка в водоохранной зоне. Среди типичных нарушений — пользование водным объектом без разрешительных документов, ограничение свободного доступа к береговой полосе общего пользования, свалки мусора и слив стоков, — добавили в учреждении.

За стоянку плавсредств тоже может быть штраф. Фото: Минэкологии Челябинской области

В Министерстве экологии Челябинской области подчеркнули, что в этом году усилены контроль на Увильдах, вместо одной группы проверяющих в рейдах задействовано уже три. На контроль взяли девять земельных участков, на которых находятся объекты, препятствующие нахождению граждан в 20 метровой береговой полосе.

Увильды - одно из любимых у южноуральцев озер. Фото: Минэкологии Челябинской области

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