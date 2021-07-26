В Челябинске мужчина убил жену и ранил ножом сына

Челябинец бросился с ножом на собственных родственников
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Убийство произошло ночью 25 июля в Ленинском районе Челябинска. По версии следствия, мужчина совершил преступление после семейного конфликта.
Муж и жена поссорились, разъяренный мужчина решил выместить зло на 17-летнем сын. Он несколько раз ударил подростка ножом. Раненый юноша сумел убежать из квартиры и позвать соседей на помощь. Но пока сына не было, мужчина набросился на супругу и убил ее несколькими ударами ножа.
После этого убийца ударил ножом самого себя. Сейчас он госпитализирован.
Как уточнили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство, начато следствие. Меру пресечения для подозреваемого пока не избрали.
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