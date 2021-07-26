Тысяча домов в Челябинске останется без горячей воды: адреса

Максимальный срок отключения горячей воды - две недели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Без горячей воды на две недели останутся 928 жилых дома, 54 детских сада, 44 учебных и 35 лечебных учреждения. Продлятся гидравлические испытания на тепловых сетях до 10 августа. Отключение горячего водоснабжение коснется все районы Челябинска, за исключением Курчатовского и Металлургического, где работы уже закончили.
Адреса домов, где не будет горячей воды, можно посмотреть по ссылке, на сайте администрации Челябинска.
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