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Общество26 июля 2021 13:39

Тысяча домов в Челябинске останется без горячей воды: адреса

Завтра, 27 июля, начнется пятый этап опрессовки
Ольга ЩАПИНА
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Максимальный срок отключения горячей воды - две недели

Максимальный срок отключения горячей воды - две недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без горячей воды на две недели останутся 928 жилых дома, 54 детских сада, 44 учебных и 35 лечебных учреждения. Продлятся гидравлические испытания на тепловых сетях до 10 августа. Отключение горячего водоснабжение коснется все районы Челябинска, за исключением Курчатовского и Металлургического, где работы уже закончили.

Адреса домов, где не будет горячей воды, можно посмотреть по ссылке, на сайте администрации Челябинска.

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