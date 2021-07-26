На Северо-Западе Челябинска на ходу задымился трамвай с пассажирами

Всех пассажиров высадили на остановке Фото: Лидия АНДРЕЕВА

На проспекте Победы в Челябинске на ходу задымился трамвай. Всех его пассажиров пришлось высаживать на ближайшей остановке общественного транспорта. Также водитель трамвая вынужден был использовать огнетушитель, чтобы загасить дым. Тем не менее в воздухе поднялся едкий запах, из-за чего проходившие мимо люди начали подкашливать.

Смотреть видеосюжет В Челябинске на ходу задымился трамвай

— Все вокруг засыпало очень мелкой бледной пылью — она находится как на земле, так и на остановке. Еще ощущается характерный запах горящей электропроводки, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Фото: Лидия АНДРЕЕВА

Поврежденный общественный транспорт сцепили с другим трамваем, чтобы отбуксировать на стоянку.

Фото: Лидия АНДРЕЕВА

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