Производитель вакцины «Спутник V» стал совладельцем челябинской сети медклиник «Лотос»

Фото: Алексей ФОКИН

Фармацевтическая компания «Генериум», которая имеет права на производство вакцины от коронавируса «Спутник V», стала совладельцем частной сети медицинских клиник «Лотос» в Челябинской области. Согласно базе данных СПАРК, изменения о собственниках бизнеса вступили в силу 20 июля.

В настоящий момент «Генериум» принадлежит 50% бизнеса. Другая половина находится в собственности семьи предпринимателя Сергея Ванштейна. Так, у его дочери Александры остались 44,25% акций, а у жены бывшего директора «Лотос» Екатерины Дороховой — 5,75%.

Основателем «Генериума» является миллиардер Виктор Харитонин. Он занимает 45 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 3400 млн долларов.

Сеть медицинских центров «Лотос» включает в себя 12 клиник, выручка которых, по данным СПАРК, в 2020 году составила 939,5 млн рублей (чистая прибыль — 75,5 млн рублей).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru