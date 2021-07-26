В Челябинске вандалы разгромили надгробия на Успенском кладбище

Фото: 74.chp / Instagram.com
В Челябинске вандалы устроили погром на Успенском кладбище. Фотографии разбитых надгробий опубликовали в аккаунте «74.chp» в Instagram.
— Вандалы-металлисты поломали плиты на Успенском кладбище, — написали подписчики в соцсетях.
Фото: 74.chp / Instagram.com
Фото: 74.chp / Instagram.com
По словам очевидцев, на разбитых надгробиях отсутствуют металлические уголки. Кроме того, в некоторых местах были также спилены ограждения. Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Фото: 74.chp / Instagram.com
Фото: 74.chp / Instagram.com
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