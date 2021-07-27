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Общество27 июля 2021 8:47

В челябинском отделе полиции назначили нового руководителя

Ерген Нукаев возглавил Северо-Западный отдел управления МВД
Елена КОЛЧИНА
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Ерген Нукаев перешел из Ленинского отдела полиции в Северо-Западный. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Ерген Нукаев перешел из Ленинского отдела полиции в Северо-Западный. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Новым начальником Северо-Западного отдела полиции в Челябинске стал Ерген Нукаев. Приказ о его назначении подписал начальник регионального ГУ МВД Андрей Сергеев.

Капитан полиции Ерген Нукаев ранее занимал должность заместителя начальника по оперативной работе Ленинского отдела полиции.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, стаж Ергена Нукавева в правоохранительных органах — 14 лет. Он начинал работать милиционером патрульно-постовой службы в Ленинском районе Челябинска. Затем трудился в дежурной части, был оперуполномоченным уголовного розыска и отдела по контролю за оборотом наркотиков.

С назначением нового руководителя Северо-Западного отдела уже поздравил врио начальника челябинского управления МВД Андрей Меньшенин.

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