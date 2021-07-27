Актриса Юлия Михалкова поучаствовала в уборке мусора на озере Тургояк

Юлия Михалкова призвала не загрязнять водоемы Фото: Борис КУДРЯВОВ

В экологической акции «Вода в России» на озере Тургояк в Челябинской области поучаствовали 600 добровольцев, в том числе актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. На берегу водоема собрали 30 кубометров мусора, 3,7 тонны металлолома и 2 тонны пластика, а со дна выловили более сотни старых автомобильных покрышек.

О впечатлениях от большой уборки артистка написала на своей странице в соцсети.

— Результат говорит не столько о том, что мы с волонтерами хорошо поработали (а поработали мы хорошо!), сколько о том, что кто-то слишком много мусорил до нас, — рассказала Юлия Михалкова.

Особенно актрису поразило то, что на дне Тургояка оказалось 128 автомобильных покрышек.

— Сенсация! Нашла самое шинное озеро в стране, — пошутила Юлия Михалкова.

Мусор обнаружили с помощью дрона рядом с яхт-клубом «Заря». Вылавливанием покрышек со дна занялись дайверы.

В пресс-службе регионального министерства экологии пояснили, что шины считаются отходами третьего-четвертого класса опасности. Возможно, из воды подняли еще не все старые покрышки: ныряльщики в ближайшие дни будут продолжать чистить дно озера от отходов.

— Чистая вода в России не бесконечна. И закидывая уникальные озера покрышками, мы очень скоро обнаружим, что нам негде будет даже искупаться. Ни нам, ни детям, ни внукам, — посетовала Юлия Михалкова.

Напомним, на главном пляже Тургояка запретили купаться из-за кишечной палочки, но теперь запрет планируют снять.

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