В Челябинской области вновь разрешат купаться на главном пляже озера Тургояк

Новые пробы воды взяли власти Миасского городского округа. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Власти Миасского городского округа в Челябинской области взяли новые пробы воды в районе «Городского пляжа» озера Тургояк. Проверка не выявила каких-либо болезнетворных бактерий для человека. Это значит, что в ближайшем времени пляж должны будут вновь открыть для пользования.

— Результаты исследований воды хорошие, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», — сообщили в администрации Миасского городского округа.

Напомним, в конце июня отдыхавшие на озере Тургояк южноуральцы рассказали о странной сыпи, появившейся на коже после купания. В Минэкологии региона заверили, что вода безопасна, а сыпь — аллергическая реакция на цветение водорослей и попавшую в воду пыльцу хвойных деревьев.

Тем не менее региональный Роспотребнадзор решил начать проверку. 1 июля эксперты ведомства взяли пробы воды и песка на трех участках озера. Проверка выявила в районе «Городского пляжа» кишечную палочку, в результате чего там запретили купание.

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