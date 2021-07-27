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Общество27 июля 2021 12:22

В Челябинской области водителя отправили за решетку из-за отсутствия полиса ОСАГО

Автовладелец не выполнил требования полицейских и попал под арест
Елена КОЛЧИНА
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Сотрудники ГИБДД повторно остановили водителя без страховки

Сотрудники ГИБДД повторно остановили водителя без страховки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Миассе на семь суток арестовали владельца LADA Priora. Проблемы у водителя возикли из-за отсутствия полиса обязательного автострахования.

26 июля инспекторы ГИБДД остановили LADA Priora для проверки документов. Оказалось, что у 40-летнего водителя нет полиса ОСАГО, и нарушение замечают уже не в первый раз. Двумя неделями раньше сотрудники ГИБДД уже требовали у мужчины застраховать машину. Срок для выполнения этого требования закончился, а страховка так и не появилась.

— Гражданин был доставлен в Миасский городской суд, который квалифицировал его действия как неповиновение законным требованиям сотрудника полиции о прекращении противоправных действий, — рассказали в ГИБДД Миасса.

Нарушителю назначили в качестве наказания семь суток административного ареста.

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