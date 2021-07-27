Предприятие, которое сжигает медицинские отходы в Челябинске, накажут за экологические нарушения

Фирму оштрафуют за нарушения норм по охране атмосферного воздуха Фото: Андрей АБРАМОВ

Нарушения экологического законодательства обнаружили во время проверки на предприятии, занимающемся сжиганием медицинских отходов в Металлургическом районе Челябинска. Инспекцию совместно проводили сотрудники прокуратуры и областного министерства экологии.

Выяснилось, что ООО «Южно-Уральский центр утилизации медицинских отходов» не внесло плату за негативное влияние на окружающую среду в 2020 году. Компания не выполняла согласованные мероприятия по уменьшению вредных выбросов. Кроме того фирма сменила адрес и технологию работы, но не сообщила об этом государству.

— Директору ООО «ЮУЦУМО» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, в том числе об охране атмосферного воздуха, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Там уточнили, что материалы административных дел передали в областное министерство экологии. Фирме-нарушителю грозят штрафы за несоблюдение экологических требований, неуплату необходимых сборов и невыполнение обязанностей по постановке на государственный учет объектов, негативно влияющих на окружающую среду.

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