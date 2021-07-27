Застройщики «Чурилово Lake City» в Челябинске возместили 197 млн рублей за махинации с деньгами дольщиков

Андрей Пязок (справа) и Сергей Вегельман во время суда были сильно подавлены. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителей «Речелстроя» о махинациях с деньгами дольщиков жилого комплекса «Чурилово Lake City». Учредителем этой компании является бывший депутат гордумы Андрей Пязок, а гендиректором — Сергей Вегельман. Первый получил два года лишения свободы, а второй — полтора. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении. Кроме того, судом по ходатайству следователя было арестовано имущество виновников на сумму более 54 млн рублей.

Следствие и суд установили, что осужденные в период 2014-2017 годов получили от дольщиков более 617 млн рублей. Однако деньги пошли не на выполнение своих обязательств, а на совершенно другие цели. В итоге несколько домов в ЖК «Чурилово Lake City» не были достроены, а люди остались ни с чем.

Пязок и Вегельман были признаны виновными в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном по предварительному сговору (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и привлечении средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе Следственного Комитета по Челябинской области, часть ущерба осужденные уже возместили — это 197 млн рублей. Также в настоящий момент решается и жилищный вопрос с обманутыми дольщиками.

— При содействии СК России правительством Челябинской области утверждена Программа по завершению строительства домов данного микрорайона с целью полного исполнения обязательств по предоставлению жилья всем дольщикам, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Кстати, сами дольщики разочарованы приговором, который вынес суд. Они считают, что срок в колонии для осужденных можно было бы и увеличить.

Дольщики не в востороге от наказания, который получили осужденные . Фото: Кирилл САДЫКОВ

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