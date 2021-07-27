На жителя Челябинской области завели уголовное дело за уклонение от службы в армии

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Коркино, который подозревается в уклонении от службы в армии (ч.1 ст.328 УК РФ). Если вина молодого человека будет доказана, то ему грозит штраф или наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
— По версии следствия, подозреваемый с начала 2021 года, не имея законных оснований для освобождения от армии, неоднократно не являлся по врученным повесткам в военкомат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения молодому человеку.
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