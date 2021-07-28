В Челябинской области женщина нашла в собственном сарае пулемет, мину и гранаты

В наследство от умершего мужа женщине досталась обширная коллекция оружия. Фото: Управление Росгвардии по Челябинской области

Жительница поселка Западный заглянула в сарай, стоящий во дворе ее частного дома, и обнаружила там целый арсенал. Среди находок оказались пулемет, карабины, противотанковая граната, заряд для гранатомета. Особенно испугала женщину осколочная заградительная мина.

Хозяйка сарая вызвала полицию. Сотрудникам правоохранительных органов она объяснила, что арсенал остался после смерти ее мужа, который увлекался тематикой Великой Отечественной войны и коллекционировал связанные с ней предметы.

Обезвреживать опасную коллекцию пришлось сотрудникам ОМОН Росгвардии. Эксперты установили, что боеприпасы представляют опасность для окружающих.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, опасные предметы были вывезены в удаленное от жилого района место и уничтожены.

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