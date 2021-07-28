Перегонял новый автомобиль: житель Тольятти погиб в столкновении с лесовозом в Челябинской области

ДТП случилось на трассе Москва-Челябинск. Фото: ГИБДД Челябинской области
Авария с участием легкового автомобиля и перевозившего лес грузовика произошла вечером 27 июля на трассе М-5 в Ашинском районе.
67-летний водитель FAW X40 попытался совершить обгон на участке, где такой маневр запрещен. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался там в лесовоз Isuzu. Тяжелый грузовик смял иномарку, ее водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
Управлявший грузовиком 58-летний житель Башкортостана серьезно не пострадал.
— Сотрудниками полиции установлено, что водитель FAW — житель города Тольятти. Он перегонял новый автомобиль, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.
На новой иномарке в момент ДТП не было номерных знаков. Известно также, что водительский стаж погибшего мужчины — 45 лет. За все это время жителя Тольятти ни разу не привлекали к ответственности за нарушение правил движения.
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