Перегонял новый автомобиль: житель Тольятти погиб в столкновении с лесовозом в Челябинской области

ДТП случилось на трассе Москва-Челябинск. Фото: ГИБДД Челябинской области

Авария с участием легкового автомобиля и перевозившего лес грузовика произошла вечером 27 июля на трассе М-5 в Ашинском районе.

67-летний водитель FAW X40 попытался совершить обгон на участке, где такой маневр запрещен. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался там в лесовоз Isuzu. Тяжелый грузовик смял иномарку, ее водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Управлявший грузовиком 58-летний житель Башкортостана серьезно не пострадал.

— Сотрудниками полиции установлено, что водитель FAW — житель города Тольятти. Он перегонял новый автомобиль, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

На новой иномарке в момент ДТП не было номерных знаков. Известно также, что водительский стаж погибшего мужчины — 45 лет. За все это время жителя Тольятти ни разу не привлекали к ответственности за нарушение правил движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru