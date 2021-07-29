Их осталось меньше тысячи: в Челябинской области заметили редкую бабочку

Редкую бабочку можно узнать по особому узору на крыльях. Фото: Михаил Исламов, нацпарк «Зигальга»

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области заметили насекомое, редкого вида. Бабочка Аполлон внесена в Красную книгу, причем не только в России, но и во многих европейских странах.

— В 2010 году аполлонов оставалось меньше тысячи, сегодня эта бабочка занесена в Красную книгу. Потому ловить ее нельзя ни в коем случае, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

«Поймали» редкое насекомое только в объектив фотокамеры.

Аполлоны предпочитают селиться на скалистых склонах и лугах в долинах рек. Иногда их можно встретить на склонах карьеров или железнодорожных насыпях. Размах крыльев такой бабочки достигает девяти сантиметров, а рисунок на крыльях зависит от места обитания. Численность аполлонов сокращается из-за природных пожаров и уменьшения площадей лугов, где растут цветы, нектаром которых питаются насекомые.

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