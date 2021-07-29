В Челябинске ограничат движение в районе площади Революции

На площади Революции будут ремонтировать трамвайный переезд Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске приступят к ремонту трамвайного переезда на пересечении проспекта Ленина с улицей Цвиллинга, рядом с площадью Революции. Из-за этого введут ограничения на проезд автомобилей. Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, сделать это планируют в три этапа.

Первый этап продлится с 22:00 30 июля до 6:00 3 августа. Нельзя будет проехать по трем крайним левым полосам проспекта Ленина в направлении улицы Воровского. Автомобили будут пропускать по двум правым полосам.

Кроме того ограничат движение по улице Цвиллинга в сторону улицы Тимирязева. Перекроют также одну из двух полос улицы Цвиллинга при движении в сторону улицы Коммуны.

Следующий этап начнется в 6:00 3 августа и продлится до 6:00 6 августа. В этот период будет ограничено движение по проспекту Ленина в сторону улицы Пушкина: изменят направление проезда на полосах.

Ограничено будет также движение по улице Цвиллинга в направлении улицы Тимирязева и в направлении улицы Коммуны.

Третий этап ремонта стартует в 22:00 6 августа и продлится до 6:00 9 августа. В это время изменят направление движения по полосам на той части проспекта Ленина, по которой автомобилисты обычно едут в сторону улицы Воровского.

До одной полосы в каждом направлении движения сократят проезжую часть на улице Цвиллинга.

С 6:00 9 августа до 6:00 11 августа проезд по проспекту Ленина будет свободен, а затем возможно введение новых ограничений.

Добавим, по контракту закончить ремонтировать трамвайный переезд возле площади Революции должны к 20 августа.