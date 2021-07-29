В Челябинске изменятся маршруты трех трамваев

В Ленинском районе в выходные прекратят движение трамваев Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменят схемы движения трамваев №8, №18 и №22. Как пояснили в мэрии, это связано с ремонтом на теплотрассе в Ленинском районе, из-за которого приходится закрыть для транспорта перекресток улиц Дзержинского и Гагарина.

Ограничения будут действовать с 23:00 30 июля до 6;00 2 августа. В этот период трамваи не будут ходить по отрезку птей от улицы Харлова до кольца на улице Чистопольской. Они будут доезжать только до кольца на КБС.

Трамвай № 8 будет временно следовать по маршруту «Завод Колющенко — КБС».

Трамваи №18 и №22 будут ездить соответственно от ЧМК и улицы Чичерина до КБС по улицам Кирова, Карла Маркса и Первой Пятилетки.

Чтобы добраться до своих остановок, пассажиры смогут воспользоваться троллейбусами № 8 «ЧКПЗ — ПКиО» и № 10 «Молдавская — Солнечный берег», а также автобусами № 27 «Фатеевка — Гончаренко», № 33 «Железнодорожный вокзал — Челябрыба», № 81 «Чистопольская — ЮУрГУ» или № 83 «ЮУрГУ — Сухомесово».

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