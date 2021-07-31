В Челябинской области с рельсов сошел маневренный локомотив

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

На Южно-Уральской железной дороге в Челябинской области с рельсов сошел маневренным локомотив. Инцидент произошел накануне вечером, 30 июля. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи СУ СКР на транспорте.

— По предварительной информации 30 июля в 17:30 на стрелочном переводе 294 станции Челябинск-Главный сошла одна колесная пара маневрового локомотива 7374 без опрокидывания, — сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. — Кроме того, для предотвращения повторных случаев в адрес руководства ОАО «РЖД» будет внесено представление об устранении обстоятельств, которые способствуют совершению подобных инцидентов.

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Пострадавших в ходе инцидента нет. Движение поездов уже восстановлено. Сейчас выясняются причины возникновения ЧП.

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