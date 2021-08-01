В Челябинске иномарка влетела в столб, есть погибшие

Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

В ночь на воскресенье, 1 августа, на улице Героев Танкограда произошло смертельное ДТП. Водитель Hyundai IX35 с прицепом не справился с управлением и влетел в бетонный столб.

От сильного удара водитель и женщина-пассажир, которым было по 44 года, скончалась на месте. В машине также была 9-летняя девочка. Ей осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась.

— Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, материал передан в Следственный отдел по расследованию ДТП УМВД по Челябинску, — сообщили в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.

Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

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