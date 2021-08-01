Умер вице-чемпион Европы по дзюдо из Челябинска, которого награждал Владимир Путин

Владимир Путин и Лаша Пипия на клубном чемпионате страны в марте 2000 года. Фото: cheljudo.ru

В Челябинске умер дзюдоист, мастер спорта России международного класса Лаша Пипия. Его не стало в пятницу, 30 июля.

— Воспитанник заслуженного тренера России Александра Миллера был одним из ярких представителей южноуральского дзюдо, серебряным призером чемпионата Европы, чемпионом России, — сообщили Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. — Трудовой коллектив ОБУ «Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера» выражает соболезнования родным и близким.

Отпевание и прощание состоится 3 августа в 12:00 в храме на Митрофановском кладбище.

СПРАВКА КП

Лаша Пипия родился 27 декабря 1975 года. Чемпион России по дзюдо 2000-го года. Вице-чемпион Европы-2001 в личном первенстве (Париж), бронзовый медалист командного чемпионата континента-2002 (Марибор). Участник чемпионатов мира 1999 (Бирмингем) и 2001 (Мюнхен) годов. Победитель первого Кубка Президента РФ (2000, Магнитогорск) и клубного Кубка Европы (2001, Абенсберг) в составе команды «Явара-Нева» (Санкт-Петербург). Серебряный медалист клубного Кубка Европы 2000 года, бронзовый призер второго Кубка Президента РФ (2001, Новокузнецк). Победитель и призер многих международных турниров категории «А».

В 2000 году в Челябинске прошла товарищеская матчевая встреча сильнейших дзюдоистов Южного Урала с командой «Явара-Нева». Почетным гостем стал президент России Владимир Путин. Трофей выиграла команда «Явара-Нева», в составе которой золотые медали завоевали Виталий Макаров, Лаша Пипия, Дмитрий Морозов, Юрий Степкин, Иван Першин и Владимир Дегтярев.

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